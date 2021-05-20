Комитет по бюджету, финансам и экономической политике рассмотрел изменения, вносимые в таможенное законодательство

В четверг, 20 мая, Комитет Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике рассмотрел проект закона «О внесении изменений в статью 436 Закона Донецкой Народной Республики «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике».

Итогами заседания с пресс-службой Народного Совета поделилась председатель Комитета Марина Жейнова.

«Сегодня мы рассмотрели замечания и предложения к проекту закона «О внесении изменений в статью 436 Закона Донецкой Народной Республики «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике».

Положениями статьи 436 Закона предусмотрено, что до 1 января

2025 года при осуществлении таможенного дела на территории ДНР начисление ввозных таможенных пошлин на товары, таможенное оформление которых осуществляется в порядке, установленном для субъектов хозяйствования, осуществляется по ставкам Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, действующим на дату возникновения обязательств по уплате таможенной пошлины, за исключением товаров, содержащихся в утверждённом Правительством ДНР перечне товаров, в отношении которых Республикой применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от ставок пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза.

Кроме того, при ввозе на таможенную территорию Донецкой Народной Республики товаров, входящих в вышеуказанный перечень, применяется Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности и Единый таможенный тариф ДНР, утверждённые Правительством.

Поскольку ставки пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза превышают ныне действующие в Донецкой Народной Республике ставки таможенных пошлин, в целях недопущения роста цен на продовольственные и непродовольственные товары в ДНР разработан настоящий законопроект. Он призван урегулировать сложившуюся ситуацию. Им предусматривается, что начисление ввозных таможенных пошлин будет осуществляться на основании Единого таможенного тарифа ДНР, утверждённого Правительством.

Принятие законопроекта поспособствует недопущению роста цен на импортируемые товары и прогнозированию поступлений сумм ввозной таможенной пошлины в Республиканский бюджет ДНР», − сообщила парламентарий.

Марина Жейнова добавила, что по итогам заседания Комитетом принято решение рекомендовать Народному Совету принять законопроект в первом чтении за основу с учётом его доработки ко второму чтению.