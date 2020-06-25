Комитет по бюджету, финансам и экономической политике рассмотрел особенности применения кассового метода

Комитет Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике рассмотрел замечания и предложения заинтересованных органов к проекту закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе“». Об этом пресс-службе Народного Совета сообщила председатель Комитета Марина Жейнова.

«Как профильный комитет мы рассмотрели заключения заинтересованных органов на проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”».

Законопроект совершенствует отдельные положения Закона ДНР «О налоговой системе» в части применения субъектами хозяйствования, в том числе государственной формы собственности, кассового метода при осуществлении деятельности. Кроме того, отдельные правовые конструкции Закона приводятся в соответствие с нормами действующего законодательства Республики, что будет способствовать надлежащему правоприменению.

Проект закона устраняет правовые коллизии в части применения кассового метода предприятиями государственной формы собственности. Признаются утратившими силу императивные нормы, обязывающие вести учёт валовых доходов и валовых расходов указанными предприятиями, что позволит им применять кассовый метод по их выбору. Предлагаемые изменения содержат детализацию признания валовых доходов, в том числе дату признания доходов по операциям, осуществлённым на безоплатной основе, что повлечёт упрощение ведения налогового учёта налогоплательщиками.

Кроме того, законопроект определяет некоторые аспекты механизма признания валовых доходов при совершении следующих операций:

1) дата фактического получения товаров, выполнения работ, оказания услуг – при бесплатном их получении, выполнении, оказании;

2) дата фактического использования в собственном производственном или хозяйственном обороте товарно-материальных ценностей, полученных согласно договорам хранения – в размере стоимости использованных

товарно-материальных ценностей;

3) дата фактического получения при получении безвозвратной финансовой помощи и других.

Также необходимо отметить, что проект закона закрепляет особенности, с учётом которых расходы налогоплательщика учитываются в составе валовых расходов. Также регламентировано, что валовыми расходами налогоплательщика признаются затраты только после их фактической оплаты», – сообщила Марина Жейнова.

Парламентарий добавила, что принятие проекта закона позволит устранить правовую коллизию в части применения субъектами хозяйствования государственной формы собственности кассового метода при осуществлении деятельности, усовершенствовать правовые нормы Закона, регламентирующие применение налогоплательщиками кассового метода в своей деятельности, что будет способствовать положительной правоприменительной практике и возможному увеличению поступлений денежных средств в Республиканский бюджет ДНР.