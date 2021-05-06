Комитет по бюджету, финансам и экономической политике рассмотрел перечень законопроектов, разрабатываемых при взаимодействии с органами исполнительной власти

В четверг, 6 мая, Комитет Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике рассмотрел вопросы реализации планов нормотворческой деятельности в 2021 году в рамках взаимодействия между органами исполнительной власти и комитетами Народного Совета ДНР.

В мероприятии приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, Уполномоченный по защите прав предпринимателей при Главе ДНР Ярослав Бережко, председатель Комитета Народного Совета по промышленности и торговле Сергей Чучин, а также представители Министерства доходов и сборов, Министерства финансов, Министерства угля и энергетики, Министерства труда и социальной политики, Министерства культуры, Министерства экономического развития, Центрального Республиканского Банка, Фонда государственного имущества.

Итоги мероприятия пресс-службе Народного Совета прокомментировала председатель Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике Марина Жейнова.

«На заседании был рассмотрен ряд законопроектов и их концепций, касающихся различных направлений государственной политики, в частности проекты законов из финансового блока и законопроекты, регулирующие вопросы налогообложения, такие как «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе», «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике», «О казне Донецкой Народной Республики».

В экономическом направлении стоит акцентировать внимание на концепции законопроекта «О стратегическом планировании в Донецкой Народной Республике».

В рамках обсуждения социального блока были рассмотрены концепции проектов законов, касающихся бюджетов государственных внебюджетных фондов Донецкой Народной Республики, а также законопроект «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, алкогольной продукции и табачных изделий» и другие.

По итогам обсуждений Комитет и приглашённые лица поддержали актуальность и важность указанных проектов законов, были определены их приоритетность и сроки разработки», – сообщила парламентарий.

Марина Жейнова добавила, что в целях реализации поставленных задач Комитет продолжит взаимодействовать с представителями органов исполнительной власти.