Комитет по бюджету, финансам и экономической политике рассмотрел проект закона об основах обязательного социального страхования

Комитет Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике рассмотрел проект закона «Об основах обязательного социального страхования», разработанный Комитетом Народного Совета по социальной и жилищной политике. Об этом пресс-службе Народного Совета сообщила председатель Комитета Марина Жейнова.

«Как комитет-соисполнитель сегодня мы рассмотрели проект закона от 21 июля 2020 года «Об основах обязательного социального страхования». Законопроект разработан для повышения эффективности функционирования системы обязательного социального страхования и качества предоставления страхового обеспечения по отдельным видам обязательного социального страхования застрахованным лицам, обеспечения реализации задач, возложенных на страховщиков – органы управления государственных внебюджетных фондов Донецкой Народной Республики.

Акцентировали внимание профильного комитета на необходимость согласования положений законопроекта в части уплаты страховых взносов, полномочий органов доходов и сборов Донецкой Народной Республики в системе обязательного социального страхования с положениями Закона ДНР «О налоговой системе». Кроме того, обращаем внимание на необходимость приведения в соответствие положений законопроекта, регламентирующих бюджетный процесс в системе обязательного социального страхования, с нормами Закона ДНР «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике», а именно в части правового статуса, состава бюджетов государственных внебюджетных фондов Донецкой Народной Республики, а также порядка составления, рассмотрения и утверждения бюджетов государственных внебюджетных фондов Донецкой Народной Республики.

Комитет обозначил необходимость дополнительного обсуждения профильным комитетом закрепления в законопроекте таких видов страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию, как «единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности» и «единовременное пособие при рождении ребенка», что будет соответствовать избранному курсу внешней политики Донецкой Народной Республики, утверждённой Указом Главы Донецкой Народной Республики от 1 марта 2019 года № 56, направленному на гармонизацию законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации», – отметила парламентарий.

Марина Жейнова добавила, что Комитет по бюджету, финансам и экономической политике как комитет-соисполнитель рекомендует профильному комитету доработать проект закона с учётом замечаний и предложений Комитета, а также иных заинтересованных органов.