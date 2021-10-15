Комитет по бюджету, финансам и экономической политике рассмотрел вопросы предоставления субсидии кредитным организациям

В четверг, 14 октября, Комитет Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике рассмотрел вопросы, связанные с особенностями предоставления субсидий кредитным организациям из Фонда субсидирования процентной ставки по кредитным договорам при кредитовании субъектов хозяйствования по льготной процентной ставке, а также изменения, вносимые в Закон Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике».

Итоги заседания прокомментировала председатель Комитета Марина Жейнова.

«На сегодняшнем заседании Комитета был рассмотрен проект закона «Об особенностях предоставления субсидии кредитным организациям из Фонда субсидирования процентной ставки по кредитным договорам при кредитовании субъектов хозяйствования по льготной процентной ставке».

Данный законопроект разработан в рамках реализации положений Договора в форме обмена письмами о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции, подписанного 15 сентября 2021 года Главой Донецкой Народной Республики и Главой Луганской Народной Республики.

Законопроектом предусматривается закрепление общих положений предоставления субсидии субъектам получения субсидии и применения льготной процентной ставки, порядка подачи заявки на её получение, процедуры рассмотрения заявок на предоставление субсидий. Также законопроектом определяются условия предоставления субсидии и порядок осуществления контроля за соблюдением данных условий, порядок перечисления субсидии.

Принятие данного законопроекта позволит субъектам хозяйствования получать кредиты по льготным процентным ставкам и направлять данные денежные средства на модернизацию своей деятельности.

Кроме того, рассмотрен законопроект «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике», который направлен на реализацию положений вышеуказанного законопроекта в части закрепления возможности предоставления из Фонда субсидирования процентной ставки по кредитным договорам субсидий Центральному Республиканскому Банку Донецкой Народной Республики, кредитным организациям в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением кредитов по льготной процентной ставке субъектам хозяйствования, осуществляющим деятельность на территории Донецкой Народной Республики.

По результатам рассмотрения данных законопроектов Комитетом было принято решение продолжить рассмотрение законопроектов с участием заинтересованных органов», – резюмировала Марина Жейнова.