Комитет по бюджету, финансам и экономической политике рассмотрел вопросы разработки и реализации подзаконных нормативных правовых актов

Во вторник, 26 января, Комитет Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике рассмотрел вопросы, связанные с реализацией законов Донецкой Народной Республики, а также вопросы разработки и принятия подзаконных нормативных правовых актов, относящихся к ведению Комитета.

В мероприятии приняли участие представители Правительства, Министерства доходов и сборов, Министерства экономического развития и Центрального республиканского банка ДНР.

Итоги заседания пресс-службе Народного Совета прокомментировала председатель Комитета Марина Жейнова.

«Сегодня рассмотрели действующие законы Донецкой Народной Республики, касающиеся ведения Комитета, такие как Закон ДНР «О налоговой системе», Закон ДНР «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», Закон ДНР «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики» и другие на предмет наличия разработанных и принятых подзаконных нормативных правовых актов, необходимых для реализации положений указанных законов в рамках взаимодействия Народного Совета и органов государственной власти. По результатам рассмотрения выделены подзаконные нормативные правовые акты, требующие разработки и принятия, а также те, которые в настоящее время уже разработаны и находятся на финальной стадии принятия, в том числе подзаконные нормативные правовые акты, разработка которых обусловлена недавним внесением изменений в вышеуказанные законы», – сообщила парламентарий.

Марина Жейнова добавила, что на заседании также были рассмотрены вопросы, связанные с законодательным регулированием трансграничного сотрудничества Донецкой Народной Республики и Российской Федерации в сфере деятельности Комитета.

«По данному вопросу были сформулированы соответствующие предложения как представителями органов государственной власти, так и депутатами Комитета. В частности, данные предложения касаются сферы налогообложения, разрешительных документов, деятельности таможенной службы, инвестиционной привлекательности. Все сформулированные предложения будут проанализированы Комитетом для дальнейшего принятия решения об усовершенствовании действующего законодательства», – резюмировала председатель Комитета.