Комитет по бюджету, финансам и экономической политике рассмотрел вопросы развития малого и среднего предпринимательства в ДНР

Во вторник, 9 февраля, Комитет Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике рассмотрел проект закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Донецкой Народной Республике» и поступившие к нему замечания и предложения заинтересованных органов.

В заседании участвовали Представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, Уполномоченный по защите прав предпринимателей при Главе ДНР Ярослав Бережко, представители Правительства, Министерства доходов и сборов, Министерства экономического развития и Центрального республиканского банка Донецкой Народной Республики.

Итоги мероприятия прокомментировала для пресс-службы Народного Совета председатель Комитета Марина Жейнова.

«На заседании Комитета были рассмотрены замечания и предложения к проекту закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Донецкой Народной Республике».

Данный законопроект является первым и комплексным нормативным правовым актом, который призван обеспечить поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. Проект закона устанавливает два критерия отнесения предприятий к субъектам малого и среднего предпринимательства. Их применение позволит формировать самостоятельные, специализированные программы для каждого вида субъекта малого и среднего предпринимательства.

Вместе с тем проектом закона устанавливаются следующие виды поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства со стороны органов государственной власти и местного самоуправления:

– финансовая и имущественная;

– информационная;

– поддержка внешнеэкономической деятельности;

– поддержка в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;

– поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность», – сообщила Марина Жейнова.

Парламентарий добавила, что по итогам рассмотрения законопроекта Комитет решил продолжить обсуждение замечаний и предложений заинтересованных органов.