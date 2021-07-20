Комитет по бюджету, финансам и экономической политике рассмотрел возможность усовершенствования налогового и таможенного законодательства

Во вторник, 20 июля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике.

В мероприятии приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, представители Центрального Республиканского Банка, Министерства доходов и сборов, Министерства финансов, Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры.

Председатель Комитета Марина Жейнова рассказала пресс-службе Народного Совета о результатах заседания.

«В рамках данного заседания обсуждались проекты законов «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», «О внесении изменения в статью 167 Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе», а также были рассмотрены замечания и предложения в части усовершенствования таможенного законодательства, регулирующего процедуру уплаты ввозной таможенной пошлины.

По итогам рассмотрения представленных законопроектов профильным комитетом принято решение продолжить их обсуждение с участием заинтересованных органов», – резюмировала Марина Жейнова.