Комитет по бюджету, финансам и экономической политике рассмотрел возможность законодательной оптимизации уплаты упрощённого налога

Комитет Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике рассмотрел замечания и предложения к проекту закона «О внесении изменений в статью 172 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе“», поступившие от заинтересованных органов. Об этом пресс-службе Народного Совета сообщила председатель Комитета Марина Жейнова.

«Как профильный комитет мы рассмотрели заключения заинтересованных органов на проект закона «О внесении изменений в статью 172 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”».

В настоящее время согласно нормам Закона ДНР «О налоговой системе» плательщики упрощённого налога обязаны уплачивать налог с денежных сумм, которые возвращены покупателю при возврате товара, работ, услуг или при ошибочно уплаченных денежных средствах. То есть данные плательщики обязаны уплачивать налог не из полученного дохода, а из собственных денежных средств, что создает социальную напряжённость среди таких субъектов хозяйствования.

Учитывая изложенное, законопроект направлен на урегулирование сложившейся проблемной ситуации и устанавливает регуляторную норму, позволяющую налогоплательщику не включать в сумму дохода денежные средства, полученные в текущем месяце от покупателя товара, услуг, работ и которые возвращаются в этом же месяце данному покупателю, если возврат денежных средств происходит следующим образом: в случае проведения оплаты в безналичной форме − на основании письма – заявления покупателя о возврате денег, в случае проведения расчётов в наличной форме − при наличии чека об оплате за возвращаемый товар. Данное правило также будет распространяться на возврат денежных средств, которые были уплачены ошибочно или излишне.

Принятие проекта закона будет способствовать усовершенствованию налогового законодательства Донецкой Народной Республики, поскольку позволит не включать в базу налогообложения денежные средства, которые возвращены покупателям или были зачислены на счёт плательщика упрощённого налога в результате ошибки, а также оптимизации деятельности субъектов хозяйствования, модернизации основных средств», − пояснила Марина Жейнова.

Парламентарий добавила, что Комитет поддерживает представленный законопроект и считает целесообразным рекомендовать Народному Совету Донецкой Народной Республики принять его в первом чтении за основу с учётом доработки ко второму чтению.