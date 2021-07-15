Комитет по бюджету, финансам и экономической политике в составе рабочей группы продолжил рассмотрение проекта закона «Кодекс Донецкой Народной Республики об административных правонарушениях»

Сегодня, 15 июля, состоялось расширенное заседание рабочей группы на базе Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству с участием Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике, а также заинтересованных органов. В рамках заседания парламентарии рассмотрели замечания и предложения к проекту закона «Кодекс Донецкой Народной Республики об административных правонарушениях» в части административных правонарушений, совершённых в сфере таможенного законодательства, а также в бюджетно-финансовой сфере.

В расширенном заседании также приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, представители Центрального Республиканского Банка, Министерства доходов и сборов, Генеральной прокуратуры и Республиканского казначейства ДНР.

Председатель Комитета по бюджету, финансам и экономической политике Марина Жейнова прокомментировала результаты заседания.

«Сегодня мы продолжили рассмотрение замечаний и предложений к проекту закона «Кодекс Донецкой Народной Республики об административных правонарушениях» относительно диспозиций правонарушений и санкций за их совершение, связанных с нарушением таможенных правил, выражающихся в незаконном перемещении товаров и (или) транспортных средств через таможенную границу Донецкой Народной Республики, нарушении режима зоны таможенного контроля, несоблюдения порядка таможенного транзита, несоблюдения таможенной процедуры и так далее.

Кроме того, в рамках данного заседания мы рассмотрели положения проекта закона «Кодекс Донецкой Народной Республики об административных правонарушениях», касающиеся полномочий органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, по рассмотрению дел об административных правонарушениях и составлению протоколов по ряду статей. В частности, это касается правонарушений, связанных с нарушением порядка предоставления бюджетного кредита, бюджетных инвестиций, бюджетных субсидий и так далее.

Таким образом, по итогам обсуждения законопроекта Комитетом Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике как комитетом-соисполнителем было принято решение дополнительно обсудить указанные положения законопроекта с участием заинтересованных органов в целях подготовки консолидированной позиции по законопроекту и направления её в профильный комитет», – сказала Марина Жейнова.