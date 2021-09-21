Комитет по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму продолжает работу над законодательством в сфере благотворительной и добровольческой деятельности

Сегодня, 21 сентября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму. Парламентарии рассмотрели и обсудили проект закона «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)» в новой редакции.

О результатах заседания рассказал председатель Комитета Владимир Чекун.

«Сегодня мы обсудили проект закона «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)», находящийся фактически в стадии готовности и готовящийся к регистрации в Народном Совете. Но остаётся ряд вопросов, требующих обсуждения и принятия решения Комитета. Так, мы рассмотрели вопросы механизма идентификации добровольцев и волонтёров, структурирования благотворительных организаций по роду деятельности и ряд других вопросов.

Следует отметить, что данный проект закона является альтернативным. Параллельно с нашим Комитетом над этой проблематикой работает и Комитет Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Так или иначе, заседание прошло в продуктивном ключе, а соответствующий проект закона после всех необходимых доработок и обсуждений будет зарегистрирован в Народном Совете в ближайшее время», – сказал Владимир Чекун.