Комитет по гражданскому и арбитражному законодательству продолжает совершенствовать закон об адвокатской деятельности

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В четверг, 17 июня, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству, посвящённое обсуждению проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

О разрабатываемом законопроекте в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Андрей Баевский.

«В процессе реализации Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» возникла необходимость в совершенствовании его положений.

Основное направление совершенствования Закона − обеспечение гарантий реализации прав граждан на получение квалифицированной юридической помощи, обеспечение качества предоставления первичной помощи, обеспечение развития и надлежащего функционирования органов адвокатского самоуправления.

Комитетом разработан проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

В частности, изменения, предлагаемые для внесения в статью 35 Закона, позволят расширить полномочия Совета Адвокатской палаты ДНР по организации оказания юридической помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда. В то же время такие изменения будут способствовать обеспечению доступности юридической помощи на всей территории Республики», − сообщил парламентарий.

Андрей Баевский акцентировал внимание на том, что законопроектом также предлагается установить правовые основы осуществления контроля выполнения юридической консультацией требований о предоставлении бесплатной юридической помощи, а также порядок действий в случае неисполнения Президентом Адвокатской палаты или Советом Адвокатской палаты требований Закона Донецкой Народной Республики «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

«Неисполнение решений либо принятие решений, противоречащих требованиям законодательства, может привести к негативным последствиям для Адвокатской палаты Республики в части оказания юридической помощи нашим гражданам. Следовательно, необходимо законодательно установить процедуру урегулирования таких ситуаций», − отметил он.

Председатель Комитета добавил, что на заседании члены Комитета утвердили итоговую редакцию проекта закона. Далее он будет подан на рассмотрение Народного Совета ДНР.

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