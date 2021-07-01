Комитет по гражданскому и арбитражному законодательству продолжил работу над совершенствованием закона о судебно-экспертной деятельности

В среду, 30 июня, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству, посвящённое обсуждению проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О судебно-экспертной деятельности».

В мероприятии приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, представители Правительства, Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, экспертных учреждений.

Об изменениях, предусмотренных законопроектом, в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Андрей Баевский.

«Данный проект закона совершенствует действующее законодательство. Его принятие позволит решить ряд проблем, возникающих у правоприменителей в процессе осуществления судебно-экспертной деятельности.

Основная цель предлагаемых изменений − обеспечить организацию судебных экспертиз, закрепить квалификационные требования к экспертам, ответственность экспертов.

В частности, проект закона предусматривает внесение изменений в понятийный аппарат, закрепление правового положения субъектов судебно-экспертной деятельности, конкретизацию полномочий республиканских органов исполнительной власти, в сферу управления которых входят судебно-экспертные учреждения», − сообщил парламентарий.

Андрей Баевский подчеркнул, что в работе над проектом закона принимают участие представители всех заинтересованных органов.

«Очень важно, что положения законопроекта прорабатываются в формате рабочей группы, в состав которой входят представители профильных министерств и учреждений. Это позволяет приходить к единому мнению по сложным вопросам и вырабатывать общие подходы, которые находят своё отражение на уровне формулировок в проекте. В настоящее время мы анализируем поступающие замечания и предложения к законопроекту, с учётом которых будет дорабатываться его итоговая редакция», − резюмировал председатель Комитета.