Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству рассмотрел вопросы гражданства

На заседании 3 марта члены Комитета обсудили основные вопросы регулирования гражданства Донецкой Народной Республики.

О результатах заседания сообщил председатель Комитета Максим Кныш:

«Первые признаки гражданства определены Конституцией Донецкой Народной Республики. Одним из таких признаков является правовая связь человека с государством, которая выражена в их взаимных правах и обязанностях и именно в Основном законе заложен исключительный характер такой связи. Учитывая, что граждане государства принимают участие в управлении его делами, назревает необходимость разграничения между правами и обязанностями граждан Республики и иными лицами, проживающими в ней. Наличие гражданства является естественным состоянием для человека, а его отсутствие становится скорее исключением, нежели правилом.

В связи с этим, нами обсуждались вопросы закрепления понятия «гражданства Донецкой Народной Республики», права и обязанности граждан, правового регулирования получения гражданства и выхода из него на законодательном уровне», – рассказал Максим Кныш.