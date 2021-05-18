Комитет по образованию, науке и культуре обсудил изменения, вносимые в закон об образовании

Во вторник, 18 мая, прошло заседание Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре, на котором парламентарии обсудили проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании».

Председатель Комитета Наталья Волкова в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказала об особенностях законопроекта.

«Действующая нормативная правовая база Донецкой Народной Республики не учитывает в полной мере специфику образовательной деятельности в сфере культуры и искусств.

Данный проект закона подготовлен в целях обеспечения непрерывности и преемственности реализации образовательных программ в сфере искусств, выявления одарённой молодёжи и детей в раннем возрасте, а также их творческого развития и профессионального становления.

Проект закона содержит положения, направленные на повышение устойчивости существующей системы подготовки творческих кадров. Он закрепляет статус детских школ искусств различных видов как организаций для обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств. К таковым можно отнести, например, детские музыкальные, хоровые, художественные, хореографические, театральные, цирковые школы, детские школы художественных ремёсел.

Также проектом закона предусматривается изменение принципов отбора при приёме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (в случае, если численность поступающих превышает количество мест). С учётом изменений в дополнение к результатам, указанным в документах об образовании, при приёме будут учитываться результаты вступительных испытаний (при наличии), индивидуальные достижения, сведения о которых поступающий вправе предоставить при приёме, а также наличие договора о целевом обучении с организациями», – разъяснила парламентарий.

Кроме того, Наталья Волкова отметила важность воспитания подрастающего поколения через высокое искусство, литературу и культуру, подчеркнув, что именно детские школы искусств могут способствовать поддержанию на высоком уровне наших культурных традиций.