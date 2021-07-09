Комитет по образованию, науке и культуре обсудил положения проекта КоАП

Сегодня, 9 июля, состоялось заседание Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре, посвящённое обсуждению положений проекта Кодекса ДНР об административных правонарушениях.

О вопросах, вынесенных на обсуждение, в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказала председатель Комитета Наталья Волкова.

«Актуальность разработки проекта Кодекса ДНР об административных правонарушениях заключается в необходимости формирования и совершенствования административного законодательства Республики, его систематизации и структурирования. Основная цель законопроекта − создание в ДНР правовых основ защиты государства и общества от административных правонарушений.

Как комитет-соисполнитель сегодня мы рассмотрели положения проекта кодекса, относящиеся к ведению Комитета по образованию, науке и культуре. В частности, проанализировали положения, которыми устанавливается административная ответственность за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия, и правонарушения, посягающие на общественную нравственность.

По результатам обсуждений принято решение рекомендовать комитету-разработчику дополнить понятийный аппарат законопроекта и внести ряд правок технического характера. Соответствующее заключение будет предоставлено по завершении анализа норм, относящихся к ведению Комитета», − сообщила парламентарий.

Наталья Волкова добавила, что Комитет продолжит работу над проектом Кодекса ДНР об административных правонарушениях на следующих заседаниях.