Комитет по транспорту и связи и железнодорожники Республики обсудили профильные законопроекты

В понедельник, 12 июля, на базе Государственного предприятия «Донецкая железная дорога» состоялось выездное заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи. Парламентарии и железнодорожники обсудили проекты законов «О железнодорожном транспорте» и «Устав железнодорожного транспорта».

О выездном заседании рассказал председатель Комитета Александр Бондаренко.

«На повестке дня было обсуждение проектов законов «О железнодорожном транспорте» и «Устав железнодорожного транспорта», так как Государственное предприятие «Донецкая железная дорога» и в целом трансграничный концерн «Железные дороги Донбасса» будут являться главными правоприменителями после принятия данных проектов законов.

Генеральный директор, председатель правления трансграничного концерна «Железные дороги Донбасса» Василий Назарян совместно с иными представителями Государственного предприятия «Донецкая железная дорога» озвучили свои концептуальные замечания к проектам законов. По итогам обсуждения было принято решение продолжить совместную работу по совершенствованию законодательства в сфере железнодорожного транспорта», – сообщил Александр Бондаренко.