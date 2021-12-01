Комитет по транспорту и связи одобрил изменения, предлагаемые ко внесению в Гражданский кодекс

Сегодня, 1 декабря, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи. Парламентарии обсудили проект закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики».

На заседании присутствовали депутаты Народного Совета, представители Министерства транспорта, администрации города Донецка..

Об итогах заседания рассказал председатель Комитета Александр Бондаренко.

«Мы рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики». Основной целью проекта закона является совершенствование гражданского законодательства Донецкой Народной Республики в части регулирования правоотношений, возникающих при выполнении договора транспортной экспедиции, а также гармонизация законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации, создание единого с Российской Федерацией подхода при организации и оформлении транспортной экспедиции.

По итогам анализа проекта закона в части изменений, относящихся к ведению Комитета, сообщаем об отсутствии замечаний и предложений к проекту закона», – сказал Александр Бондаренко.

Также в ходе заседания парламентарии рассмотрели и обсудили обращение, касающееся запуска автобусного маршрута.