Комитет по уголовному и административному законодательству обсудил изменения в закон об образовании

В четверг, 13 мая, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству, посвящённое обсуждению проекта закона «О внесении изменений в статью 107 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании».

В мероприятии приняли участие представители Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре, Правительства, Генеральной прокуратуры, Министерства образования и науки, Республиканской службы по контролю и надзору в сфере образования и науки.

Итоги заседания в комментарии пресс-службе Народного Совета подвела председатель Комитета Елена Шишкина.

«Как комитет-соисполнитель сегодня мы рассмотрели законопроект «О внесении изменений в статью 107 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», внесённый Правительством ДНР.

Цель указанного проекта закона – совершенствование законодательства Республики в сфере образования в части определения штрафных санкций, которые должны применяться к лицам, не выполнившим предписание органа по государственному контролю и надзору в сфере образования и в отношении которых был составлен протокол об административном правонарушении.

Так, предлагается установить, что до вступления в силу Кодекса Донецкой Народной Республики об административных правонарушениях неисполнение в установленный срок предписания республиканского органа исполнительной власти, осуществляющего функции по государственному контролю и надзору в сфере образования и науки, влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

Стоит отметить, что на законопроект уже получены заключения от Администрации Главы ДНР, Правительства, Верховного Суда и Министерства юстиции, замечания и предложения от заинтересованных органов отсутствуют», − рассказала парламентарий.

Подводя итоги обсуждений, Елена Шишкина отметила, что Комитет по уголовному и административному законодательству как комитет-соисполнитель акцентировал внимание на необходимости отражения норм, предложенных разработчиком, в Кодексе ДНР об административных правонарушениях, работа над проектом которого ведётся в настоящее время.