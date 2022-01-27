Комитет по уголовному и административному законодательству провёл выездное заседание по вопросам борьбы с распространением наркотиков

В четверг, 27 января, в рамках проведения профилактических мероприятий по борьбе с незаконным распространением наркотических средств и психотропных веществ состоялось выездное заседание Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству.

В мероприятии приняли участие депутаты Молодёжного парламента ДНР.

Председатель Комитета Елена Шишкина в комментарии пресс-службе Народного Совета подвела итоги заседания.

«Члены нашего Комитета, как и депутатский корпус в целом, крайне обеспокоены случаями пропаганды наркотических средств и вовлечением в их распространение молодёжи.

В целях пресечения пропаганды наркотиков нами ведётся активная работа. Так, было принято решение о проведении выездного заседания, в ходе которого на улицах Донецка зафиксированы места с надписями, содержащими информацию об адресах сайтов, пропагандирующих среди молодёжи распространение наркотиков», – рассказала депутат.

Елена Шишкина подчеркнула, что по итогам мероприятия Комитетом будет подготовлено обращение в прокуратуру.

«Также запланирован ряд мероприятий с привлечением научного сообщества и силовых структур Республики. Такие мероприятия будут посвящены профилактике и борьбе с распространением, пропагандой и употреблением наркотических средств и психотропных веществ», – добавила парламентарий.