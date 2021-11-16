Комитет по здравоохранению продолжил работу над законопроектом, разрешающим ввоз в Республику лекарственных средств производства ЛНР

Сегодня, 16 ноября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства, посвящённое обсуждению законопроекта «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об обороте лекарственных средств».

Об изменениях, предусмотренных проектом закона, в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Александр Серёженко.

«Действующим Законом «Об обороте лекарственных средств» установлена норма, в соответствии с которой ввозимые в Донецкую Народную Республику лекарственные средства должны быть зарегистрированы соответствующим уполномоченным органом исполнительной власти ДНР, либо в Российской Федерации или Украине. Также при ввозе лекарственных средств в Департамент таможенного дела ДНР должны предоставляться регистрационные удостоверения препаратов, выданные в ДНР, России или на Украине.

Учитывая наращивание интеграционных процессов с Луганской Народной Республикой, Комитет разработал законопроект, предусматривающий признание регистрационных удостоверений на лекарственные препараты, производимые на территории ЛНР, что позволит ввозить такие лекарственные средства в Донецкую Народную Республику», – рассказал депутат.

Подводя итоги обсуждения, Александр Серёженко сообщил, что на заседании Комитетом было рассмотрено заключение на проект закона, поступившее от Министерства внутренних дел ДНР.

«В соответствии с поступившим заключением, предложения по доработке проекта закона отсутствуют. Мы продолжим обсуждение положений законопроекта с представителями заинтересованных органов.

Ранее уже были рассмотрены заключения Верховного Суда, Министерства государственной безопасности и Министерства юстиции, поступившие предложения будут учтены в итоговой редакции законопроекта», – резюмировал парламентарий.