Комитет по здравоохранению продолжил работу по совершенствованию законодательства в сфере иммунопрофилактики

В четверг, 19 августа, состоялось заседание Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства, посвящённое обсуждению проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

О предусмотренных законопроектом изменениях в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Александр Серёженко.

«Предлагается закрепить норму, в соответствии с которой в сфере иммунопрофилактики государством будет гарантировано бесплатное проведение профилактических прививок, включённых в календарь обязательных профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения.

Кроме того, проект закона предусматривает законодательное закрепление исчерпывающего перечня обязательных профилактических прививок. Он будет включать прививки против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулёза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции и гриппа», − сообщил парламентарий.

Александр Серёженко подчеркнул, что особое внимание в законопроекте уделено вопросам социальной поддержки граждан при возникновении поствакцинальных осложнений.

«В частности, предлагается дополнить действующее законодательство нормой, в соответствии с которой при возникновении поствакцинальных осложнений граждане будут иметь право на получение пособий по временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством Республики», − отметил председатель Комитета.

Парламентарий добавил, что проект закона направлен на усовершенствование законодательства ДНР в сфере иммунопрофилактики инфекционных болезней и разработан в рамках гармонизации законодательства Республики с законодательством Российской Федерации. Работа над законопроектом будет продолжена при участии всех заинтересованных органов.