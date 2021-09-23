Комитетом по гражданскому и арбитражному законодательству разработан законопроект, регламентирующий деятельность производственных кооперативов

Сегодня, 23 сентября, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству.

В мероприятии приняли участие представители Правительства, Верховного Суда, Министерства юстиции, Министерства связи и Генеральной прокуратуры ДНР.

Согласно повестке дня заседания парламентарии и приглашённые лица рассмотрели положения проекта закона «О производственных кооперативах». Об актуальности законопроекта в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Андрей Баевский.

«Понятие и основные положения, регулирующие порядок деятельности кооперативов как корпоративных некоммерческих организаций, определены Гражданским кодексом Донецкой Народной Республики.

Так, производственным кооперативом признаётся добровольное объединение физических лиц на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами имущественных паевых взносов. При этом отдельные положения, регламентирующие деятельность таких организаций, должны определяться специальным законом.

В целях определения правового положения и условий деятельности кооперативов в правовом поле Республики Комитетом разработан проект закона «О производственных кооперативах». В частности, им устанавливаются права и обязанности участников кооператива, процедура создания, реорганизации, ликвидации кооператива, порядок формирования паевого фонда, процедура прекращения членства в кооперативе, порядок распределения прибыли и ведения отчётности, а также порядок реорганизации и ликвидации организации.

Сегодня обсуждались замечания и предложения заинтересованных органов к законопроекту, работа над ним продолжается», − сообщил председатель Комитета.

Парламентарий добавил, что на заседании также были утверждены итоговые редакции проектов законов «О внесении изменения в статью 1642 Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики» и «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики», направленных на урегулирование вопросов передачи бесхозяйных недвижимых вещей в государственную или муниципальную собственность.