Комитеты Народного Совета продолжают работу, несмотря на мобилизацию и отсутствие депутатов-мужчин на рабочих местах

В пятницу, 25 февраля, состоялось заседание Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике, на котором парламентарии рассмотрели социально значимые проекты законов.

Председатель Комитета Юлия Крюкова рассказала пресс-службе Народного Совета об итогах заседания.

«Несмотря на то, что мужская часть депутатского корпуса добровольно мобилизована для защиты Республики, законотворческая работа продолжается. Жизнь продолжается. Сегодня мы обсудили проекты законов, которые касаются вопросов социально-трудовых отношений, а значит, имеют социальное значение.

Так, рассмотрен проект закона «О Республиканской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений», который определяет правовую основу формирования и деятельности республиканской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Также парламентариями рассмотрен проект закона «О специальной оценке условий труда».

Данный проект закона устанавливает правовые и организационные основы и порядок проведения специальной оценки условий труда, определяет правовое положение, права, обязанности и ответственность участников специальной оценки условий труда.

Отмечу также, что данные проекты законов направлены на гармонизацию законодательства ДНР с законодательством Российской Федерации.

Комитетом принято решение продолжить работу над проектами законов», – сообщила парламентарий.

Кроме того, депутаты утвердили план законопроектной работы Комитета на март 2022 года.