Комитеты Народного Совета продолжают работу в очном и дистанционном режимах

Сегодня, 8 июня, состоялся ряд заседаний комитетов Народного Совета Донецкой Народной Республики, в ходе которых депутаты продолжили работу над законопроектами.

Так, состоялось заседание Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике, на котором парламентарии рассмотрели замечания и предложения к проекту закона «Об организации страхового дела в Донецкой Народной Республике».

Также на сегодняшнем заседании Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства парламентарии рассмотрели заключения на проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О противодействии распространению болезней, обусловленных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), и правовой и социальной защите людей, живущих с ВИЧ», поступившие от заинтересованных органов. Работа над указанным законопроектом будет продолжена с учётом поступивших замечаний и предложений.

Кроме того, в дистанционном режиме провели свои заседания Комитет по социальной и жилищной политике, Комитет по промышленности и торговле, Комитет по образованию, науке и культуре, Комитет по уголовному и административному законодательству, Комитет по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму и другие.

На повестке дня были вопросы, касающиеся проекта кодекса Донецкой Народной Республики об административных правонарушениях, проекта закона «Об органической продукции», концепции проекта закона «О физической культуре и спорте» в новой редакции, а также иные вопросы.

Кроме того, парламентарии рассмотрели ряд обращений граждан к депутатскому корпусу.