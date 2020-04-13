Комментарий Кирилла Макарова о формировании законодательства в сфере молодёжной политики

Член Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму Кирилл Макаров прокомментировал пресс-службе Народного Совета ход разработки законопроекта «Об основах государственной молодёжной политики».

«Сейчас в Комитете идёт активная работа над разработкой законодательства в сфере молодёжной политики, в частности над законопроектом «Об основах государственной молодёжной политики». Его главная цель – создание правовых условий для обновления и развития государственной молодёжной политики в Донецкой Народной Республике, создании условий, обеспечивающих всестороннее социальное, духовное и физическое развитие молодёжи, реализацию её потенциала.

К работе над законопроектом привлечены депутаты Молодёжного парламента. У них своё видение реализации норм, заложенных в проект закона, и нам важно проработать все детали вместе, не только с профильными министерствами и ведомствами, но и непосредственно с представителями небезразличной молодёжи с активной гражданской позицией», – сказал парламентарий.