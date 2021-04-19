Комментарий Председателя Народного Совета Владимира Бидёвки относительно проведения в Донецке международного форума «Единство русских: защита прав и свобод»

22 и 23 апреля в Донецке состоится международный форум «Единство русских: защита прав и свобод». Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка в своём официальном телеграм-канале рассказал о важности мероприятия для Донбасса и Русского мира.

«Вопрос правовой защиты русскоязычного населения на территории постсоветского пространства, к сожалению, с каждым годом ставится всё более остро. Насаживание западной идеологии, внушение псевдодемократических ценностей в совокупности с откровенно антироссийской политикой подогревают националистические настроения, в результате чего права и свободы русских людей находятся под угрозой.

Мы об этом знаем не понаслышке: семь лет Украина уничтожает Донбасс за то, что здесь живут неугодные ей русские люди. Даже на временно подконтрольной Киеву части Донбасса наши земляки под любым удобным предлогом лишаются своих законных прав. Однако притеснения по национальному признаку происходят и в других украинских регионах: запрещается русский язык, культура, запрещается даже история.

Важно понимать, что националисты, разного рода радикалы и другие постмайданные элементы являются меньшинством. Поддерживаемые и финансируемые извне, они, тем не менее, вполне существенно влияют на принятие решений украинским государственным аппаратом. В результате наши, русские люди, которые проживают на Украине, невольно становятся заложниками ситуации.

Многие скажут, что сейчас и военная, и экономическая ситуация в ДНР оставляет желать лучшего, нам бы со своими проблемами справиться, а потом уж думать, как помогать другим… Отчасти это высказывание верно, но не стоит забывать, что мы – русские, а русские своих не бросают! Наша задача – не просто заявить об этом на весь мир, а показать наглядно, поддержать близких по духу людей, помогая им защитить свои права и свободы».