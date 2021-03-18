Комментарий Председателя Народного Совета Владимира Бидёвки по итогам ежегодных отчётов правительства

Сегодня, 18 марта, в Народном Совета завершились ежегодные отчёты членов Правительства ДНР и руководителей других государственных органов. Итоги «Правительственного часа» прокомментировал Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка.

«В ходе четырёх пленарных заседаний парламентарии заслушали доклады Председателя Правительства Александра Ананченко, заместителей Председателя Правительства, министров и руководителей иных государственных органов.

Прежде всего, стоит отметить, что в своих выступлениях докладчики представили не только результаты деятельности за прошедший 2020 год, но и обозначили направления дальнейшей работы на краткосрочную и долгосрочную перспективу. Особо хочу подчеркнуть, что по состоянию на середину марта 2021 года ряду министерств уже удалось воплотить в жизнь некоторые из своих планов. С учётом непростой экономической ситуации, внешних угроз и иных вызовов считаю, что старт достойный», – рассказал спикер парламента.

Отдельно Владимир Бидёвка акцентировал внимание на проблемных вопросах, с которыми в 2020 году столкнулись органы исполнительной власти.

«Прежде всего, речь о коронавирусной инфекции и сдерживающих мерах, направленных на борьбу с её распространением. Все мы прекрасно понимаем, что в прошлом году эта проблема затронула все без исключения сферы, так или иначе вынудив находить довольно нестандартные решения для сохранения имеющихся результатов и достижения новых. Ожидаемо, что в новых условиях далеко не по всем направлениям удалось осуществить задуманное. Но факт того, что намечаются положительные тенденции, вселяет небезосновательную надежду на стабилизацию ситуации в будущем.

Безусловно, существует ряд проблем и помимо пандемии – в частности, касающихся правового регулирования. Приветствую, что они были обозначены в ходе отчётов Правительства. Это говорит о необходимости усиления нашей совместной работы, дополнительного внимания к деталям, и уже есть планы провести в ближайшее время ряд расширенных заседаний комитетов Народного Совета с представителями министерств и ведомств.

В целом, непростой прошлый год заставил нас искать абсолютно новые, нестандартные решения проблем, и ожидаемо, что было нелегко всем. Тем не менее наша Республика обрела новый опыт, который, без сомнений, сделает её в будущем только сильнее», – резюмировал Председатель Народного Совета.