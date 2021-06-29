Комментарий Владимира Бидёвки для РИА «Новости» о политической подоплеке открытия рынка земли на Украине

Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидёвка в комментарии Российскому информационному агентству РИА «Новости» отметил, что заявление украинских властей о намерении забирать землю, купленную жителями России, ДНР и ЛНР на Украине, является продолжением деструктивной политики.

«Говоря о конституционности такого решения, следует понимать, что забирать землю, грубо нарушая своё же законодательство, Украина не станет. Вопрос в другом: сами законопроекты изначально составлены так, чтобы подобные решения выглядели гармонично в украинском правовом поле. Я подчеркну – только лишь выглядели законными.

Земельный вопрос вполне может использоваться как инструмент политической борьбы, тем более, прецеденты с частной собственностью уже были. Что может помешать действующей власти объявить конкурента так называемым «пособником агрессора» и забрать его земельный участок? Ничего. Более того, всё будет выглядеть как следование букве закона. Но интереснее то, что произойдёт потом.

Конфискованную землю начнут передавать «заказчикам», которые и лоббировали вопрос отмены моратория на продажу земель. Тарас Высоцкий сам же и рассказал о механизме – через подставных лиц, которые имеют украинское гражданство. И, опять же, со стороны всё будет выглядеть вполне в рамках закона.

Что же касается прав жителей ДНР и ЛНР, то это является продолжением деструктивной политики Киева, что, честно говоря, уже даже неудивительно. Украине важно открыть рынок земли, важно продать, потому что политики поставили её в безвыходное положение. Сказать же, что граждане важны для этой страны, я никак не могу», – сказал Владимир Бидёвка.