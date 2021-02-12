Комментарий Владимира Бидёвки о призывах Европарламента закрыть «Миротворец»

В четверг, 11 февраля, на заседании Европарламента была одобрена резолюция, в которой содержится призыв к запрету деятельности сайта «Миротворец». Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидёвка прокомментировал это решение европейских парламентариев.

Спикер Народного Совета отметил, что это уже не первое осуждение международными организациями указанного интернет-ресурса, однако эти решения никак не повлияли на его работу.

«Деятельность данного скандального интернет-ресурса осуждается уже очень давно, даже европейскими политиками. Тем не менее, он продолжает работать в нарушение не только украинского законодательства, но и здравого смысла. «Миротворец» – это не просто база украденных личных данных, а современный инструмент разжигания ненависти, оправдания экстремизма как необходимой меры для защиты национальных интересов. Это абсолютно токсичный ресурс, с помощью которого можно на любого человека навесить «нужный» ярлык, и ничего хорошего он принести априори не может», – сказал Владимир Бидёвка.

Также Председатель Парламента подчеркнул, что существование подобных сайтов возможно только в государстве, которое полностью находится под внешним управлением.

«Если бы Украина не утратила свою субъектность, полностью продав свою и волю, и свободу заокеанским хозяевам, призывы Европарламента могли бы быть услышаны. Более того, ситуация с «Миротворцем» не приняла бы таких масштабов, если бы Украина принадлежала сама себе. Но сегодня это государство полностью лишено права голоса и выполняет сугубо техническую функцию по выполнению чужих заданий, во имя иностранного интереса. К сожалению, пока эта зависимость не будет преодолена, укоренение русофобской политики в этой стране продолжится вопреки законам, общепринятым нормам поведения и этики, вопреки попыткам международного сообщества призвать Украину к порядочности и гуманности», – отметил спикер Народного Совета.