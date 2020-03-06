Комментарий Владимира Бидёвки о внесении изменений в Конституцию и закон об образовании касательно закрепления статуса русского языка в ДНР

Сегодня в ходе пленарного заседания Народного Совета депутаты поддержали изменения в статью 10 Конституции ДНР, согласно которым единственным государственным языком в нашем государстве признаётся русский язык. Кроме того, согласно нормам Закона ДНР «Об образовании», образовательная деятельность осуществляется на государственном языке. С принятием сегодняшних изменений этим языком является русский.

Отмечу, что изменения в указанные законы были инициированы Главой ДНР Денисом Пушилиным в соответствии с его конституционными полномочиями.

Эти изменения обусловлены рядом объективных факторов: во-первых, применение украинского языка не нашло практической реализации с 14 мая 2014 года, когда была принята Конституция ДНР; во-вторых, в условиях усиления интеграционных процессов с Российской Федерацией использование русского языка подтверждает укрепление культурных связей наших государств и будет способствовать их развитию. Кроме того, на сегодняшний день рядом законов Донецкой Народной Республики, в частности «О судебной системе» и «О нотариате», определено, что делопроизводство ведётся на русском языке, что также свидетельствует о нецелесообразности использования украинского языка как второго государственного.

Важно, что принятые изменения не ущемляют права человека и гражданина на использование украинского языка. Равенство прав и свобод вне зависимости от языка и других обстоятельств гарантировано Конституцией ДНР, главным законом нашего государства.

Что же касается образования, то возможность его получения на родном языке, – а им может быть и греческий, и украинский, и любой другой, – сохраняется. Принятые изменения ни в коем случае не ограничивают права человека на использование украинского языка, тем более не идёт речь о запрете – наша задача, как парламентариев, заключается в объективном отражении реальности в нормативных правовых актах для дальнейшего развития государства, укрепления межгосударственных связей и обогащению духовной культуры Донецкой Народной Республики.

Владимир Бидёвка, Председатель Народного Совета ДНР