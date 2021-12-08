Комментарий Владимира Бидёвки об итогах встречи президентов России и США

Позиция официального Киева фактически превратила миллионы украинцев в заложников политики Соединённых Штатов. Об этом заявил Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка в комментарии Донецкому агентству новостей о результатах переговоров Президента России Владимира Путина и Президента США Джозефа Байдена.

«Очевидно, что позиции Президента Российской Федерации Владимира Путина и Президента США Джозефа Байдена по вопросам, которые обсудили лидеры стран, разные, но главное, что разговор состоялся.

Одним из краеугольных камней обсуждения стала Украина, и разговор двух лидеров явно показал, что эта страна свой суверенитет утратила окончательно. В этой ситуации у граждан Украины не должно быть иллюзий, что именно из-за позиции их властей миллионы украинцев сегодня фактически стали заложниками политики Соединённых Штатов», – подчеркнул спикер парламента.

Также Владимир Бидёвка оценил возможность отражения позиции США на дальнейших действиях официального Киева, в том числе в отношении урегулирования конфликта в Донбассе.

«Что касается возможности влияния США на действия Украины, то, конечно, она есть. Более того, США не только могут влиять на официальный Киев в рамках минского переговорного процесса, но и диктовать украинским властям абсолютно любую линию поведения. В этом контексте стоит отметить, что риторика Президента США на переговорах была довольно агрессивной, но, с моей точки зрения, не совсем логичной. Если бы речь шла о передвижении российских батальонов у границ Соединённых Штатов с Мексикой или, допустим, Канадой, риторика могла бы восприниматься как обоснованная, но ведь речь о передвижении российских войск в пределах российской государственной границы. В то же время все мы видим и знаем, что сами США и их союзники довольно крепко обосновались на Украине. Очевидно, что правда здесь не на американской стороне.

Владимир Владимирович Путин чётко обозначил позицию в отношении ситуации на Украине, недопустимости расширения НАТО на восток и национальной безопасности России. Думаю, что Джозеф Байден его услышал, просто откровенно признаться в этом ему не позволяет политическая игра», – резюмировал Председатель Народного Совета.