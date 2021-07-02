Комментарий Владимира Бидёвки по поводу регистрации законопроекта «Об осуждении украинских национальных квазигосударственных образований и запрете пропаганды их символики»

Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидёвка прокомментировал законодательную инициативу депутатов Олега Онопко и Мирослава Руденко, которые зарегистрировали законопроект «Об осуждении украинских национальных квазигосударственных образований и запрете пропаганды их символики».

«Приветствую законодательную инициативу депутатов Олега Онопко и Мирослава Руденко – законопроект «Об осуждении украинских национальных квазигосударственных образований и запрете пропаганды их символики», зарегистрированный на этой неделе в Народном Совете.

Прежде всего, это очень правильная инициатива, поскольку на сегодняшний день сохранение исторической правды нуждается в защите. Наши политические оппоненты не гнушаются использовать историю в качестве инструмента политической борьбы – безнравственно переписывать её ради нагнетания русофобской истерии, манипулировать фактами и смыслами.

Законопроект, зарегистрированный моими коллегами, призван не только запретить символику УНР, ЗУНР, Украинской державы Павла Скоропадского, Карпатской Украины, но и закрепить правду о том, что это были за образования.

Сегодня на Украине их преподносят в качестве некоего венца патриотизма, примера борьбы украинского народа за свои права. Но что это было на самом деле?

Революция и распад Российской империи послужили удачным моментом для активизации националистических элементов, которые предпринимали различные попытки формирования новых государств на политической карте мира. Тем не менее, пытаясь установить вокруг себя какие-то границы, они целенаправленно нивелировали вопрос полиэтничности населения этих территорий, снова и снова подчёркивая принцип исключительности в формировании таких квазигосударственных образований.

По сути, такие попытки с понятиями объединения, созидания ничего общего не имеют. Основанные на националистических идеях, новые «государства» вскоре рассыпались – при такой шаткой основе иначе быть и не могло. То, что современная Украина конвертирует не самую для них приятную историческую правду в условную «идею» так называемой украинской нации, является подменой понятий и, вместе с тем, искажением правды о роли и значимости квазигосударственных образований в истории этой страны.

Национализм несёт исключительно разрушение, его поддержка, потакание принципам, тем более со стороны властей, чреваты расколом общества и развалом государства. Именно поэтому нельзя давать ему ни малейшей возможности поднять голову», – сказал Владимир Бидёвка.