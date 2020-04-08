Комментарий Владимира Чекуна о регулировании сферы туризма в Республике

Председатель Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму Владимир Чекун прокомментировал пресс-службе Народного Совета ход разработки законопроекта «Об основах туристской деятельности».

«Законопроект, основная цель которого – правовое регулирование отношений в сфере туризма, развитие рынка туристских услуг, а также защита прав и законных интересов туристов и субъектов туристской деятельности, находится на стадии окончательного согласования профильными ведомствами.

Проблематика данного законопроекта заключается в невозможности реализации его отдельных положений ввиду отсутствия законодательства в сфере страхования и кредитования. Комитет ведёт активную работу в этом направлении, суть предложений по доработке законопроекта заключается в правовом регулировании отношений в сфере туризма, развитии рынка туристских услуг, а также защите прав и законных интересов туристов и субъектов туристской деятельности», – рассказал парламентарий.