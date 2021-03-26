Конкретизирован порядок организации воспитательной работы в системе образования Республики

Сегодня, 26 марта, в ходе пленарного заседания парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об образовании”», разработанный Председателем Народного Совета Владимиром Бидёвкой.

О сути предложенных изменений рассказал инициатор законопроекта.

«Данный проект закона фактически возвращает воспитание и ответственность за воспитательную работу образовательных организаций – ведь не только семья, но и образовательная организация должна воспитывать будущего гражданина нашей Республики.

Чтобы определить систему организации воспитательной работы в сфере образования, данный законопроект предлагает:

расширить понятие «воспитание» и механизм организации воспитательной работы, ведь воспитание детей и молодёжи – это обязательная часть образовательного процесса;

дополнить определение образовательной программы календарным планом воспитательной работы;

дополнить учебно-методическую документацию, которая входит в примерную образовательную программу;

дополнить статью 10 новой нормой, закрепляющей механизм организации воспитательной работы.

Он также предполагает наделение советов обучающихся и советов родителей правом принимать участие в разработке рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы», – рассказал Владимир Бидёвка.

Председатель парламента подчеркнул, что образовательные программы подлежат приведению в соответствие с настоящим Законом в течение шести месяцев со дня его вступления в силу. При этом образовательные организации обязаны информировать обучающихся, их родителей, законных представителей об изменениях, внесённых в такие программы.

«Принятие данного проекта закона в перспективе повысит качество процесса воспитания, создаст предпосылки для всестороннего развития личности. Юные граждане Республики будут воспитываться в духе взаимного уважения, уважения к закону, старшим поколениям, защитникам Отечества и подвигам Героев Донецкой Народной Республики», – резюмировал спикер Народного Совета.

Депутаты проголосовали за принятие законопроекта в двух чтениях в целом с учётом поправок, изложенных в сравнительной таблице. Далее Закон ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об образовании”» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу 1 сентября 2021 года.