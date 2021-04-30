Конкретизирована уголовная ответственность в сфере военной службы

Сегодня, 30 апреля, в ходе пленарного заседания парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики», разработанный Комитетом Народного Совета по уголовному и административному законодательству.

С докладом по законопроекту выступила председатель Комитета Елена Шишкина.

«Проект закона разработан в целях усовершенствования уголовного законодательства Донецкой Народной Республики. Он предусматривает конкретизацию составов преступлений, совершённых против военной службы.

В частности, предлагается уточнить нормы, предусматривающие ответственность за открытый отказ от исполнения приказа начальника.

Кроме того, статья 400 Уголовного кодекса ДНР «Самовольное оставление части или места службы» дополняется квалифицированным составом преступления и примечанием, согласно которому военнослужащий, впервые совершивший деяния в рамках данной статьи, может быть освобождён от уголовной ответственности, если самовольное оставление части или места службы стало следствием внезапной тяжёлой болезни самого военнослужащего или его близких родственников», − сообщила парламентарий.

Елена Шишкина добавила, что представленный законопроект также предусматривает внесение изменений в положения Уголовного кодекса, которыми установлена ответственность за дезертирство, нарушение правил несения боевого дежурства, самовольное оставление поля сражения или отказ действовать оружием.

Законопроект был принят Народным Советом в двух чтениях в целом. Далее Закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня его опубликования на официальном сайте Народного Совета.