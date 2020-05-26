Конкретизированы перечни доходов Республиканского и местных бюджетов

Сегодня, 26 мая, согласно повестке пленарного заседания парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в статьи 33 и 34 Закона Донецкой Народной Республики “Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике”», разработанный Комитетом Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике.

О сути предлагаемых изменений рассказала председатель профильного комитета Марина Жейнова.

«Проект закона направлен на конкретизацию перечня доходов Республиканского бюджета, а именно доходов от республиканских налогов и сборов, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений. Кроме того, уточняется перечень доходов местного бюджета, а именно налоговых доходов от налогов и сборов, налоговых доходов от местных налогов и сборов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, неналоговых доходов», – сообщила парламентарий.

Марина Жейнова отметила, что принятие проекта закона будет способствовать конкретизации источников доходов Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики и местного бюджета, что позволит органам государственной власти в полном объёме отражать доходы бюджетов и будет способствовать своевременному финансированию различных мероприятий, в том числе социальных.

Парламентарии поддержали законопроект в двух чтениях в целом. Далее Закон ДНР «О внесении изменений в статьи 33 и 34 Закона Донецкой Народной Республики “Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике”» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу после опубликования на официальном сайте Народного Совета.