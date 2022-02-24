Контроль деятельности Аппарата Народного Совета временно возложен на Председателя Комитета по этике, Регламенту и организации работы парламента

В связи с тем, что Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидёвка, как и другие депутаты, добровольно прибыл в пункт мобилизации, контроль деятельности Аппарата Народного Совета на время отсутствия Председателя Народного Совета возложен на председателя Комитета Народного Совета по этике, Регламенту и организации работы парламента.

«Контроль деятельности Аппарата Народного Совета Донецкой Народной Республики на время отсутствия Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики возложить на Председателя Комитета Народного Совета по этике, Регламенту и организации работы Народного Совета Пшеничную Наталью Анатольевну. Все действия по выполнению настоящего пункта предварительно согласовывать с Председателем Народного Совета Донецкой Народной Республики», – говорится в тексте соответствующего Распоряжения, подписанного Владимиром Бидёвкой.

Распоряжение подписано, руководствуясь статьей 54 Регламента Народного Совета Донецкой Народной Республики и Положением об Аппарате Народного Совета Донецкой Народной Республики.