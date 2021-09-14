Координационный комитет Народного Совета утвердил дату и проект повестки дня очередного пленарного заседания
Сегодня, 14 сентября, состоялось заседание Координационного комитета Народного Совета Донецкой Народной Республики.
Председатель Народного Совета Владимира Бидёвка выслушал предложения по повестке дня очередного пленарного заседания Народного Совета. По результатам обсуждения Координационный комитет включил в повестку дня пленарного заседания парламента рассмотрение следующих проектов законов:
- «О внесении изменений в статью 6 Закона Донецкой Народной Республики «О вынужденных переселенцах»;
- «О внесении изменения в статью 8 Закона Донецкой Народной Республики «Об электронной подписи»;
- «О внесении изменений в законы Донецкой Народной Республики «О воинской обязанности и военной службе» и «О статусе военнослужащих»;
- «О внесении изменений в статью 269 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики»;
- «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об адвокатуре и адвокатской деятельности»;
- «О внесении изменения в статью 10 Закона Донецкой Народной Республики «О Государственном флаге Донецкой Народной Республики»;
- «О внесении изменений в статьи 23 и 49 Закона Донецкой Народной Республики «О воинской обязанности и военной службе» и статьи 16 и 17 Закона Донецкой Народной Республики «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Донецкой Народной Республике».
Кроме того, на заседании Координационного комитета было принято решение в рамках пленарного заседания провести награждение Почётной грамотой Народного Совета Донецкой Народной Республики и награждение Почётным знаком Народного Совета Донецкой Народной Республики.
Очередное пленарное заседание Народного Совета состоится 17 сентября в 12:00.