Координационный комитет Народного Совета утвердил дату и проект повестки дня очередного пленарного заседания

Сегодня, 14 сентября, состоялось заседание Координационного комитета Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Председатель Народного Совета Владимира Бидёвка выслушал предложения по повестке дня очередного пленарного заседания Народного Совета. По результатам обсуждения Координационный комитет включил в повестку дня пленарного заседания парламента рассмотрение следующих проектов законов:

Кроме того, на заседании Координационного комитета было принято решение в рамках пленарного заседания провести награждение Почётной грамотой Народного Совета Донецкой Народной Республики и награждение Почётным знаком Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Очередное пленарное заседание Народного Совета состоится 17 сентября в 12:00.