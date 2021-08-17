Координационный комитет Народного Совета утвердил проект повестки дня очередного пленарного заседания

Сегодня, 17 августа, под руководством Председателя Народного Совета Владимира Бидёвки состоялось заседание Координационного комитета Народного Совета Донецкой Народной Республики.

По результатам обсуждения Координационный комитет включил в повестку дня очередного пленарного заседания Народного Совета проект закона о внесении изменений в законодательство Донецкой Народной Республики, направленных на регулирование правоотношений в сфере деятельности таможенных органов, органов доходов и сборов, государственного регулирования производства и оборота спирта этилового, алкогольной продукции и табачных изделий, регистрации расчётных операций при осуществлении наличных и (или) безналичных расчётов при внедрении института беспошлинной торговли.

Народным Советом в целях ликвидации так называемых «законодательных завалов» проведена ревизия законопроектов, внесённых с 2014 года. Многие из законопроектов утратили актуальность, так как устанавливаемые ими правовые нормы присутствуют в том или ином кодифицированном нормативном правовом акте, уже принятом Народным Советом.

В связи с этим Координационный комитет включил в проект повестки дня пленарного заседания ряд законопроектов, рекомендуемых к отклонению.