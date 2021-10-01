Координационный комитет Народного Совета утвердил проект повестки дня очередного пленарного заседания

Сегодня, 1 октября, под руководством Председателя Народного Совета Владимира Бидёвки состоялось заседание Координационного комитета Народного Совета Донецкой Народной Республики.

По результатам обсуждения Координационный комитет принял решение включить в повестку дня пленарного заседания парламента рассмотрение следующих проектов законов:

Также планируется, что депутаты рассмотрят два законопроекта, касающиеся внесения изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности».

Кроме того, на пленарном заседании депутаты рассмотрят проект постановления о назначении на должность судьи Верховного Суда Донецкой Народной Республики.

В рамках пленарного заседания депутаты заслушают доклады руководителей профильных министерств о ситуации с ценообразованием в Республике, в том числе о ценах на социально-значимые продукты питания.

