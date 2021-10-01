Координационный комитет Народного Совета утвердил проект повестки дня очередного пленарного заседания
Сегодня, 1 октября, под руководством Председателя Народного Совета Владимира Бидёвки состоялось заседание Координационного комитета Народного Совета Донецкой Народной Республики.
По результатам обсуждения Координационный комитет принял решение включить в повестку дня пленарного заседания парламента рассмотрение следующих проектов законов:
- «О внесении изменений в статью 2 Закона Донецкой Народной Республики «О Верховном Суде Донецкой Народной Республики»;
- «О внесении изменения в Закон Донецкой Народной Республики «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».
Также планируется, что депутаты рассмотрят два законопроекта, касающиеся внесения изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности».
Кроме того, на пленарном заседании депутаты рассмотрят проект постановления о назначении на должность судьи Верховного Суда Донецкой Народной Республики.
В рамках пленарного заседания депутаты заслушают доклады руководителей профильных министерств о ситуации с ценообразованием в Республике, в том числе о ценах на социально-значимые продукты питания.