Координационный комитет Народного Совета утвердил проект повестки дня очередного пленарного заседания
Во вторник, 16 ноября, под руководством Председателя Народного Совета Владимира Бидёвки состоялось заседание Координационного комитета Народного Совета Донецкой Народной Республики.
По результатам обсуждения Координационный комитет принял решение включить в повестку дня пленарного заседания парламента рассмотрение следующих проектов законов:
- «Об особенностях предоставления субсидии кредитным организациям из Фонда субсидирования процентной ставки по кредитным договорам при кредитовании субъектов хозяйствования по льготной процентной ставке»;
- «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике».
Кроме того, в ходе заседания Координационного комитета было решено вынести на рассмотрение парламента отчёты временных комиссий Народного Совета.