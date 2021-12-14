Координационный комитет Народного Совета утвердил проект повестки дня очередного пленарного заседания

Председатель

Сегодня, 14 декабря, под руководством Председателя Народного Совета Владимира Бидёвки состоялось заседание Координационного комитета Народного Совета Донецкой Народной Республики.

По результатам обсуждения Координационный комитет принял решение назначить очередное пленарное заседание Народного Совета на 17 декабря и включить в его повестку дня рассмотрение следующих проектов законов:

 

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