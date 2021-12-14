Координационный комитет Народного Совета утвердил проект повестки дня очередного пленарного заседания
Сегодня, 14 декабря, под руководством Председателя Народного Совета Владимира Бидёвки состоялось заседание Координационного комитета Народного Совета Донецкой Народной Республики.
По результатам обсуждения Координационный комитет принял решение назначить очередное пленарное заседание Народного Совета на 17 декабря и включить в его повестку дня рассмотрение следующих проектов законов:
- «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»;
- «О внесении изменения в статью 28 Закона Донецкой Народной Республики «О воинской обязанности и военной службе».