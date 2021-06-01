Координационный комитет Народного Совета утвердил проект повестки дня очередного пленарного заседания Парламента

Сегодня, 1 июня, под руководством Председателя Народного Совета Владимира Бидёвки состоялось заседание Координационного комитета Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Владимир Бидёвка отметил необходимость принятия на очередном пленарном заседании Парламента ряда проектов законов, которые имеют важное социально-экономическое значение для жителей Республики и над которыми велась работа в комитетах Народного Совета.

Так, в повестку дня пленарного заседания Народного Совета включены проекты законов «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики», «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О персональных данных», «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О государственном регулировании в сфере добычи (переработки) и использования угля (горючих сланцев), об особенностях социальной защиты работников горных предприятий», «О внесении изменений в статью 34 Закона Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике», «О внесении изменения в статью 23 Закона Донецкой Народной Республики «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».

Кроме того, в повестку дня включены законопроекты, которые вносят изменения в Семейный и Уголовный кодексы Донецкой Народной Республики, а также в Закон «О нотариате».