Координационный комитет Народного Совета утвердил проект повестки дня очередного пленарного заседания парламента
Сегодня, 15 июня, под руководством Председателя Народного Совета Владимира Бидёвки состоялось заседание Координационного комитета Народного Совета Донецкой Народной Республики.
По результатам обсуждения Координационным комитетом принято решение включить в повестку дня очередного пленарного заседания парламента проект закона «Об обращении с радиоактивными отходами», работа над которым велась в профильных комитетах Народного Совета.
Кроме того, в рамках работы по взаимодействию законодательной и исполнительной ветвей власти в ходе данного пленарного заседания состоится «правительственный час». Перед депутатами с докладом, а также с ответами на вопросы, касающиеся развития агропромышленной отрасли Республики, выступит Министр агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики Артём Крамаренко.