Координационный комитет Народного Совета утвердил проект повестки дня очередного пленарного заседания парламента

Сегодня, 17 мая, под руководством Председателя Народного Совета Владимира Бидёвки состоялось заседание Координационного комитета Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Владимир Бидёвка указал на необходимость принятия на очередном пленарном заседании парламента проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике».

Кроме проекта закона, решением Координационного комитета в проект повестки дня пленарного заседания Народного Совета включены отчёты Временной комиссии Народного Совета по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти, Временной комиссии Народного Совета по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины, Временной комиссии Народного Совета по вопросам деятельности малых угледобывающих предприятий.

Кроме этого, члены Координационного комитета обсудили проведение «правительственного часа» в целях повышения эффективности взаимодействия законодательной и исполнительной ветвей власти, а также для обсуждения законодательных инициатив Правительства.