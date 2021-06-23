Координационный комитет Народного Совета утвердил проект повестки дня очередного пленарного заседания
Сегодня, 23 июня, под руководством Председателя Народного Совета Владимира Бидёвки состоялось заседание Координационного комитета Народного Совета Донецкой Народной Республики.
По результатам обсуждения Координационный комитет решил включить в повестку дня очередного пленарного заседания Парламента проект Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой Народной Республики и проект закона «Об обращении с радиоактивными отходами».
Также в повестку дня включены законопроекты о внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Донецкой Народной Республики», в статью 68 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», в статью 14 Закона Донецкой Народной Республики «О развитии сельского хозяйства», в статью 33 Закона Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике».
На очередном пленарном заседании депутаты утвердят проект повестки дня осенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики 2021 года.