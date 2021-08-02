Координационный комитет Народного Совета утвердил проект повестки дня первого пленарного заседания осенней сессии 2021 года

Сегодня, 2 августа, под руководством Председателя Народного Совета Владимира Бидёвки состоялось заседание Координационного комитета Народного Совета Донецкой Народной Республики.

В рамках заседания была утверждена дата первого пленарного заседания осенней сессии 2021 года II созыва Народного Совета – 6 августа 2021 года.

По результатам обсуждения Координационный комитет решил включить в повестку дня пленарного заседания рассмотрение проектов законов: «Об экологической экспертизе», «О внесении изменений в законы Донецкой Народной Республики «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений (обременений)» и «О нотариате», «О внесении изменений в статьи 45 и 61 Закона Донецкой Народной Республики «О здравоохранении», «О внесении изменения в статью 28 Закона Донецкой Народной Республики «О статусе судей», «О внесении изменения в Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании», «О внесении изменений в статью 11 Закона Донецкой Народной Республики «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и Закон Донецкой Народной Республики «Об обороте лекарственных средств», «О внесении изменения в статью 425 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики» и других.

Кроме того, на заседании Координационного комитета было принято решение внести в повестку пленарного заседания рассмотрение отчётов Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти и Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооруженной агрессии Украины.

Также в рамках пленарного заседания запланировано выступление заместителя Председателя Общественной Палаты Донецкой Народной Республики Екатерины Мартьяновой и представителя Центрального Республиканского Банка ДНР.