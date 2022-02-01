Координационный комитет Народного Совета утвердил проект повестки дня первого пленарного заседания весенней сессии

Во вторник, 1 февраля, под руководством Председателя Народного Совета Владимира Бидёвки состоялось заседание Координационного комитета Народного Совета Донецкой Народной Республики.

По итогам заседания Координационным комитетом принято решение назначить первое пленарное заседание весенней сессии 2022 года Народного Совета II созыва на 4 февраля.

В проект повестки дня пленарного заседания включены следующие проекты законов:

В ходе заседания Координационного комитета принято решение включить в проект повестки дня пленарного заседания заслушивание ежегодного отчёта о деятельности Молодёжного Парламента.

Кроме того, члены Координационного комитета обсудили вопросы организации и проведения ежегодного отчёта Правительства Донецкой Народной Республики и руководителей органов государственной власти и государственных органов по итогам 2021 года.