Координационный комитет Народного Совета утвердил проект повестки дня первого пленарного заседания весенней сессии
Во вторник, 1 февраля, под руководством Председателя Народного Совета Владимира Бидёвки состоялось заседание Координационного комитета Народного Совета Донецкой Народной Республики.
По итогам заседания Координационным комитетом принято решение назначить первое пленарное заседание весенней сессии 2022 года Народного Совета II созыва на 4 февраля.
В проект повестки дня пленарного заседания включены следующие проекты законов:
- «О внесении изменений в статьи 26 и 34 Закона Донецкой Народной Республики «О здравоохранении»;
- «О внесении изменения в статью 1 Закона Донецкой Народной Республики «Об особенностях взыскания задолженности с отдельных юридических лиц в порядке исполнительного производства»;
- «О внесении изменений в статью 7 Закона Донецкой Народной Республики «О гражданской обороне» и в Закон Донецкой Народной Республики «О Государственной оперативно-спасательной службе»;
- «О внесении изменений в законы Донецкой Народной Республики «О безопасности и качестве пищевых продуктов» и «О развитии сельского хозяйства»;
- «О внесении изменений в статью 320 Арбитражного процессуального кодекса Донецкой Народной Республики».
В ходе заседания Координационного комитета принято решение включить в проект повестки дня пленарного заседания заслушивание ежегодного отчёта о деятельности Молодёжного Парламента.
Кроме того, члены Координационного комитета обсудили вопросы организации и проведения ежегодного отчёта Правительства Донецкой Народной Республики и руководителей органов государственной власти и государственных органов по итогам 2021 года.