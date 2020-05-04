Криминализировано распространение ложной информации, связанной с угрозой COVID-19, и мерах борьбы с ней

Сегодня, 4 мая, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики и статью 124 Уголовно-процессуального кодекса Донецкой Народной Республики», разработанный депутатом Народного Совета, заместителем председателя Комитета по уголовному и административному законодательству Владимиром Медведевым.

О сути изменений рассказала председатель Комитета по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина, отметив их направленность на совершенствование механизмов защиты граждан от ложной информации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции и мерах борьбы с ней.

«С учётом сложившейся обстановки повышенной опасности распространения новой коронавирусной инфекции предлагается дополнить Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики нормами, согласно которым устанавливается уголовная ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и заведомо ложной общественно значимой информации, которое привело к тяжким последствиям», – сообщила парламентарий.

Елена Шишкина подробно остановилась на последствиях распространения вышеуказанной информации.

«Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, наказывается штрафом в размере от трёхсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до трёхсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлёкшее тяжкие последствия, наказывается штрафом в размере от семисот тысяч до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до трёх лет, либо лишением свободы на тот же срок.

То же деяние, повлёкшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказывается штрафом в размере от одного миллиона пятисот тысяч до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от восемнадцати месяцев до трёх лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок», – пояснила депутат.

Парламентарии поддержали законопроект в двух чтениях в целом. Далее Закон ДНР «О внесении изменений в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики и статью 124 Уголовно-процессуального кодекса Донецкой Народной Республики» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.